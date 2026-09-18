Σε μια βραδιά με έντονη παρουσία από τον χώρο του αθλητισμού, αλλά και της πολιτικής, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου τα επίσημα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park στο Ελληνικό.

Η τελετή σηματοδότησε την επίσημη έναρξη λειτουργίας ενός από τα σημαντικά επιμέρους έργα της μεγάλης ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου.

Στην εκδήλωση βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το «παρών» έδωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ακόμη υπουργοί, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αρκετά γνωστά πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού.

Η τελετή πλαισιώθηκε από ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με φωτισμούς, χορευτικές χορογραφίες και πυροτεχνήματα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό για την επίσημη έναρξη του νέου αθλητικού χώρου.

Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση είχαν οι νεαροί αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετείχαν στην παρουσίαση, αναδεικνύοντας τον αθλητικό χαρακτήρα του νέου πάρκου και τη σύνδεσή του τόσο με τον πρωταθλητισμό όσο και με την καθημερινή άσκηση.

Το The Ellinikon Sports Park αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα τμήματα της ανάπλασης του Ελληνικού που περνούν από την κατασκευαστική φάση στην καθημερινή χρήση από τους πολίτες.

Πηγή: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ