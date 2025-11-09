Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου
Μια αυθόρμητη και ιδιαίτερα απολαυστική στιγμή εκτυλίχθηκε στο επεισόδιο του «The Voice of Greece», όταν η audition του 37χρονου Γιάννη Λιάγκουρη εξελίχθηκε… σε μικρή συναυλία των coaches.
Ο διαγωνιζόμενος εμφανίστηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Και Ξαφνικά», εντυπωσιάζοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Γιώργο Μαζωνάκη, που γύρισαν σχεδόν ταυτόχρονα τις καρέκλες τους.
Ο μοναδικός που δεν πάτησε το κουμπί ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος ωστόσο παρακολούθησε με προσοχή την εμφάνιση.
Αφού ολοκληρώθηκε η ερμηνεία, ο Χρήστος Μάστορας σχολίασε αυθόρμητα ότι… δεν γνώριζε το συγκεκριμένο τραγούδι.
Η παραδοχή του στάθηκε αφορμή για ένα μικρό μουσικό παιχνίδι επί σκηνής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άρπαξε το μικρόφωνο λέγοντας πως θα επιλέξει ένα κομμάτι που σίγουρα ο Μάστορας δεν έχει ξανακούσει και ξεκίνησε να τραγουδά το «Άπονη Καρδιά» του Γιάννη Πάριου.
Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Πάνος Μουζουράκης τον συνόδευσε, δημιουργώντας ένα απρόσμενο ντουέτο που ενθουσίασε το κοινό, αλλά και τους υπόλοιπους coaches.
Η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας παρακολουθούσαν γελώντας και χειροκροτώντας, σε μια από τις πιο αυθόρμητες και διασκεδαστικές στιγμές της βραδιάς.