Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια αυθόρμητη και ιδιαίτερα απολαυστική στιγμή εκτυλίχθηκε στο επεισόδιο του «The Voice of Greece», όταν η audition του 37χρονου Γιάννη Λιάγκουρη εξελίχθηκε… σε μικρή συναυλία των coaches.

Ο διαγωνιζόμενος εμφανίστηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Και Ξαφνικά», εντυπωσιάζοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Γιώργο Μαζωνάκη, που γύρισαν σχεδόν ταυτόχρονα τις καρέκλες τους.

Ο μοναδικός που δεν πάτησε το κουμπί ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος ωστόσο παρακολούθησε με προσοχή την εμφάνιση.

Αφού ολοκληρώθηκε η ερμηνεία, ο Χρήστος Μάστορας σχολίασε αυθόρμητα ότι… δεν γνώριζε το συγκεκριμένο τραγούδι.

Η παραδοχή του στάθηκε αφορμή για ένα μικρό μουσικό παιχνίδι επί σκηνής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άρπαξε το μικρόφωνο λέγοντας πως θα επιλέξει ένα κομμάτι που σίγουρα ο Μάστορας δεν έχει ξανακούσει και ξεκίνησε να τραγουδά το «Άπονη Καρδιά» του Γιάννη Πάριου.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Πάνος Μουζουράκης τον συνόδευσε, δημιουργώντας ένα απρόσμενο ντουέτο που ενθουσίασε το κοινό, αλλά και τους υπόλοιπους coaches.

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας παρακολουθούσαν γελώντας και χειροκροτώντας, σε μια από τις πιο αυθόρμητες και διασκεδαστικές στιγμές της βραδιάς.

Govastiletto.gr – The Voice: Διαγωνιζόμενος «ζήτησε τα ρέστα» από την Έλενα Παπαρίζου που δεν γύρισε με την ερμηνεία του