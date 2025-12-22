Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του The Voice την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, ο Γιώργος Μαζωνάκης προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, η οποία ερμηνεύτηκε ως άμεση απάντηση στις τηλεοπτικές εκπομπές που ασχολούνται με την προσωπική του ζωή έπειτα από καταγγελία 22χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου εναντίον του για ασελγείς πράξεις και προτάσεις.

Οι εκπομπές λοιπόν που ασχολήθηκαν με την υπόθεση – και συνεχίζουν να ασχολούνται – τον έχουν “κατακρεουργήσει” και δεν γινόταν να το αφήσει ασχολίαστο.

Με αφορμή διαγωνιζόμενη από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη που ερμήνευσε το κομμάτι “Το Σύστημα” του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε: «Κύριε συνάδελφε, να προσθέσουμε στο σύστημα και την τηλεόραση και τις εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι μέρος του συστήματος;».

