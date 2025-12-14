Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως έχει βρει τον δικό του μοναδικό τρόπο να κλέβει τις εντυπώσεις στο The Voice, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του πιο τρυφερού coach. Μετά το περιστατικό που τον έκανε viral, όταν τάισε ένα βρέφος με μπιμπερό στην αγκαλιά του, ο τραγουδιστής επανέλαβε μια παρόμοια γλυκιά κίνηση στο χθεσινό επεισόδιο. Αν και η διαγωνιζόμενη από την ομάδα του, η Μαρίνα, δεν προκρίθηκε στον ημιτελικό, η στιγμή που ο “Μαζώ” κράτησε το μωρό της –το οποίο φορούσε ένα φορμάκι με το σύνθημα “Team Mazw”– ήταν η απόλυτη νίκη της βραδιάς.

Λίγο μετά, ο Γιώργος Μαζωνάκης πρότεινε στην παίκτρια να της βαφτίσει το παιδί. «Θα το βαφτίσω εγώ το παιδί αν είναι» είπε.

«Ορίστε;» τον ρώτησε εκείνη με τον Γιώργο Μαζωνάκη να της λέει: «Θα με πάρεις τηλέφωνο να το βαφτίσω εγώ το παιδί. Να με πάρεις τηλέφωνο».

«Αλήθεια;» αναρωτήθηκε η παίκτρια.

«Ναι, γι’ αυτό στο λέω. Θα μιλήσουμε. Ναι; Θα το βαφτίσω το παιδί λέω» απάντησε εκείνος.

