Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΣΚΑΪ γνωστοποίησε πως ο Γιώργος Λιανός αναλαμβάνει την παρουσίαση του νέου κύκλου του «The Voice», διαδεχόμενος τον Γιώργο Καπουτζίδη. Όσον αφορά την κριτική επιτροπή, αυτή παραμένει αμετάβλητη, με τους Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου να συνεχίζουν κανονικά στις θέσεις των coaches.

H ανακοίνωση

Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς format, επιστρατεύοντας την αμεσότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργειά του, για να δώσει ρυθμό στο μεγαλύτερο μουσικό «ταξίδι» της ελληνικής τηλεόρασης.

Στις εμβληματικές, κόκκινες καρέκλες παίρνουν θέση, για 3η συνεχή σεζόν, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου. Στόχος τους και αυτή τη σεζόν, να «χτίσουν» τις ομάδες τους και να εντοπίσουν την «Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος». Η «εκρηκτική» χημεία τους, οι διαφορετικές, μουσικές τους διαδρομές και οι λαμπερές προσωπικότητες τους, συνθέτουν την πιο αγαπημένη παρέα του τηλεοπτικού κοινού που έρχεται στον ΣΚΑΪ για να απογειώσει για άλλη μια φορά το VOICE.

Και η 12η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού θα έχει όλα όσα το έχουν κάνει να ξεχωρίζει: απρόβλεπτες Blind Auditions, ξεχωριστές φωνές, δυνατές, μουσικές αναμετρήσεις και μοναδικές στιγμές που γράφονται πάνω στη σκηνή.

Οι auditions συνεχίζονται και, σύντομα, το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του «THE VOICE OF GREECE» είναι έτοιμο να γραφτεί. Γιατί εδώ, η φωνή αλλάζει τα πάντα!

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