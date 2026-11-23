Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στο επεισόδιο του «The Voice» το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, όταν η 21χρονη Χρύσα Αναστάση ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, διεκδικώντας μια θέση στην επόμενη φάση.

Η εμφάνισή της, ωστόσο, δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελε, καθώς κανένας από τους coaches δεν γύρισε την καρέκλα του. Έτσι, η νεαρή διαγωνιζόμενη δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στο παιχνίδι.

Τα σχόλια των coaches για την ερμηνεία της

Μετά το τέλος της προσπάθειάς της, οι κριτές αναγνώρισαν ότι διαθέτει καλή φωνή, σημείωσαν όμως πως δεν κατάφερε να την αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο στη συγκεκριμένη εμφάνιση. Παράλληλα, της επισήμαναν ορισμένα σημεία στα οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την ερμηνεία της.

Λίγο πριν αποχωρήσει από το πλατό, η Χρύσα Αναστάση αποκάλυψε στον Πάνο Μουζουράκη κάτι που εκείνος δεν περίμενε.

Η παλιότερη συνάντηση και η σοκολάτα που του είχε κρατήσει

Η 21χρονη εξήγησε πως είχε βρεθεί ξανά στο «The Voice» πριν από μερικά χρόνια, όχι όμως ως διαγωνιζόμενη, αλλά ως μέλος του κοινού.

Τότε, όπως αποκάλυψε, είχε γνωρίσει τον Πάνο Μουζουράκη, από τον οποίο είχε πάρει μια σοκολάτα.

Η Χρύσα είχε κρατήσει τη σοκολάτα και αποφάσισε να του την επιστρέψει αρκετά χρόνια αργότερα, αιφνιδιάζοντάς τον με αυτή την απρόσμενη κίνηση στο πλατό του μουσικού show.

Govastiletto.gr – Η Βικτώρια Δέλλα εμφανίστηκε στο The Voice μέσω βιντεοκλήσης για να εμψυχώσει τη φίλη της που διαγωνιζόταν