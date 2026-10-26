Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στο The Voice, όταν η Πάολα και ο Χρήστος Μάστορας διεκδίκησαν τη Νίκη Κουτσουμανή στις ομάδες τους.

Η Πάολα επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να πείσει την παίκτρια να συνεχίσει μαζί της στο μουσικό talent show και η κίνησή της φαίνεται πως απέδωσε καρπούς.

Τραγουδώντας τον στίχο «Ανήκεις σε μένα και στα όνειρά σου», από το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα» του Γιώργου Μαζωνάκη και στέλνοντας στη συνέχεια ένα φιλί στον ουρανό, λέγοντας «Γιώργο», για τον αδικοχαμένο Μαζωνάκη.

«Έβαλε το βαρύ πυροβολικό» σχολίασαν χιουμοριστικά ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης.

Η παίκτρια ανταπέδωσε την απάντησή της με μουσικό τρόπο, τραγουδώντας στην Πάολα το «Φταις που όλα τελειώσανε εδώ και είναι το όνειρο μισό», επιβεβαιώνοντας την επιλογή της.

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govastiletto.gr -Παρασκήνιο στο «The Voice» με Πάολα και Έλενα Παπαρίζου – Τι συμβαίνει ανάμεσά τους;