Μια ιδιαίτερα φορτισμένη εμφάνιση έκανε η Πάολα στο ειδικό επεισόδιο του The Voice, το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η τραγουδίστρια, που είχε αναπτύξει στενή φιλική και επαγγελματική σχέση με τον αείμνηστο καλλιτέχνη, βρέθηκε στη σκηνή του talent show για να τον τιμήσει μέσα από τη μουσική.

Μάλιστα, ήταν η τελευταία καλεσμένη που εμφανίστηκε στο αφιέρωμα, σε μια στιγμή με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

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