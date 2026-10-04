Ιδιαίτερα συγκινημένη μίλησε η Κατερίνα Στανίση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο ειδικό αφιέρωμα του The Voice που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του talent show και πριν αναφερθεί στη συνεργασία που είχαν στο παρελθόν, ερμήνευσε ένα τραγούδι που συνδέθηκε και με τον ίδιο τον Μαζωνάκη. Πρόκειται για το «Σε έχω κάνει θεό», επιτυχία της Κατερίνας Στανίση, την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διασκευάσει.

Μιλώντας για την κοινή τους πορεία, η Κατερίνα Στανίση θυμήθηκε το καλοκαίρι του 2013, όταν οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν στην ίδια σκηνή.

«Περάσαμε πάρα πολύ καλά και αυτά θα θυμόμαστε», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στο ιδιαίτερο χάρισμα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είχε μοναδική φωνή, ξεχωριστή».

«Ο κόσμος δε γελιέται»

Με εμφανή συγκίνηση, η Κατερίνα Στανίση μίλησε και για τον χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας την αυθεντικότητα που, όπως είπε, τον έκανε να ξεχωρίζει στα μάτια του κοινού.

«Ήταν καλό παιδί ρε παιδιά. Μιλάμε ήταν ψυχούλα. Αυθεντικός και αληθινός, γι’ αυτό και τον αγαπούσε ο κόσμος. Ο κόσμος δε γελιέται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στις στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, αποκάλυψε πως τα καμαρίνια τους βρίσκονταν δίπλα και οι δυο τους είχαν μια ιδιαίτερα αυθόρμητη και χαλαρή σχέση.

«Μες την τρέλα ήμασταν και οι δύο. Άστα! Δίπλα τα καμαρίνια. “Κατερινιώ, βγαίνω. Άντε γεια σου βρε, άντε με το καλό”. Είχαμε πολλά τέτοια δηλαδή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την πορεία που άφησε πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Ξέρεις συγκινούμαι… Είπε καλά τραγούδια και πολλές επιτυχίες. Αυτό να το λέμε», εξομολογήθηκε.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Στανίση για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν πείραξε κανέναν, τον πείραζαν και δεν πείραζε»