Ο μεγάλος νικητής του φετινού «The Voice» είναι ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, ο οποίος κατέκτησε την κορυφή του μουσικού talent show του ΣΚΑΪ, εκπροσωπώντας την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Ο Κύπριος τραγουδιστής ξεχώρισε στον τελικό με μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα και φωνητική ωριμότητα, κερδίζοντας την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού και εξασφαλίζοντας το «χρυσό» συμβόλαιο με τη Minos EMI.

Η στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος ήταν άκρως συγκινητική, καθώς αμέσως μετά τη νίκη του, η μικρή του κόρη ανέβηκε τρέχοντας στη σκηνή για να τον αγκαλιάσει, προκαλώντας έντονη συγκίνηση σε κοινό και coaches.

Η Έλενα Παπαρίζου πανηγύρισε με ενθουσιασμό τη νίκη του παίκτη της, κερδίζοντας παράλληλα την άτυπη «μάχη» των coaches απέναντι στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο ίδιος ο νικητής, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του σε όλη τη διαδρομή, αδυνατώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.

Ο δεύτερος φιναλίστ της βραδιάς, Χριστόδουλος Μυλωνάς από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε με ευγνωμοσύνη για το ταξίδι του στο παιχνίδι, δηλώνοντας πως αισθάνεται ευλογημένος για όσα έζησε. Την ανακοίνωση του νικητή έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και συναισθηματικές κορυφώσεις.

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κατάγεται από τη Λάρνακα και από την πρώτη του εμφάνιση στις blind auditions είχε τραβήξει το ενδιαφέρον, καθώς κατάφερε να γυρίσει και τις τέσσερις καρέκλες των coaches. Στη συνέχεια, στα knockouts και στα live shows, παρουσίασε σταθερή εξέλιξη, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει τόσο φωνητική άνεση, όσο και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Με τη νίκη του στο «The Voice», ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, έχοντας στο πλευρό του την αγάπη του κοινού και όλα τα εφόδια για να κάνει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στη δισκογραφία.

