Στο ειδικό επεισόδιο του The Voice που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του μέσα από τη μουσική βρέθηκαν στη σκηνή για να τον τιμήσουν και να μοιραστούν προσωπικές αναμνήσεις από τη συνεργασία τους.

Το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχτηκαν στο πλατό τον Στέλιο Διονυσίου και τον Nivo, οι οποίοι μίλησαν για τον αείμνηστο τραγουδιστή και ερμήνευσαν τραγούδια που έχουν συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της πορείας του.

Nivo: Η συνεργασία που ένωσε το λαϊκό τραγούδι με τη ραπ

Ο Nivo αναφέρθηκε στη γνωριμία και τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1998, όταν ο τραγουδιστής του πρότεινε να συνεργαστούν και να πραγματοποιήσουν μαζί περιοδεία.

Όπως θυμήθηκε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν φοβόταν να δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα και να αναζητά νέους τρόπους έκφρασης.

«Ο Γιώργος ήταν καινοτόμος και τολμηρός. Του προτείναμε πολλά πράγματα, αλλά εκείνος ήθελε κάτι που να ενώνει το λαϊκό με τη ραπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε πως μέσα από αυτή την ιδέα οδηγήθηκε στη δημιουργία του «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς τη γειτονιά.

Στέλιος Διονυσίου: Η πρώτη γνωριμία και η συνεργασία τους

Ο Στέλιος Διονυσίου μίλησε από τη δική του πλευρά για την πρώτη φορά που συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, τοποθετώντας τη γνωριμία τους περίπου στο 1995-1996.

Ο τραγουδιστής είχε μόλις έρθει στην Αθήνα και εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο στην Ιερά Οδό. Ο Στέλιος Διονυσίου βρέθηκε εκεί ένα βράδυ και θυμάται χαρακτηριστικά την εικόνα του νεαρού τότε Μαζωνάκη, με σκουλαρίκια και δερμάτινο παντελόνι.

Όταν η ορχήστρα ξεκίνησε να παίζει τις πρώτες νότες από το «Τα βάσανά μου ένα φορτίο», αναρωτήθηκε αν πράγματι ο νεαρός τραγουδιστής θα ερμήνευε το συγκεκριμένο κομμάτι. Η φωνή του, ωστόσο, ήταν αρκετή για να τον εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή.

Από εκείνο το βράδυ άρχισε να παρακολουθεί την πορεία του και να τον επισκέπτεται στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν, ενώ στη συνέχεια οι δρόμοι τους συναντήθηκαν και επαγγελματικά. Όπως ανέφερε, από τη σχέση και τη συνεργασία τους κρατά μόνο όμορφες αναμνήσεις.

Στη συνέχεια, ο Στέλιος Διονυσίου ανέβηκε στη σκηνή του The Voice και ερμήνευσε τα τραγούδια «Σάββατο» και «Το λάθος μου το τελευταίο», τιμώντας με τον δικό του τρόπο τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

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