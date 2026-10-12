Μια ιδιαίτερα αυθόρμητη στιγμή χάρισε η Έλενα Παπαρίζου στο κοινό του The Voice κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ. Η αγαπημένη τραγουδίστρια και coach, επηρεασμένη από την παρουσία ενός νεαρού διαγωνιζόμενου, εξέφρασε με ενθουσιασμό την άποψή της σχετικά με την ηλικία στην οποία οι άνδρες επιλέγουν να δημιουργήσουν οικογένεια.

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η βέρα που αντίκρισε η Πάολα στο χέρι ενός νεαρού διαγωνιζομένου, ο οποίος και τελικά επέλεξε να συνεχίσει με τη δική της ομάδα στο μουσικό τάλεντ σόου.

«Βέρα βλέπω, παντρεμένος είσαι; Είναι παντρεμένος! Αυτό το μωρό, που είναι 30 χρονών» παρατήρησε, αρχικά, η λαϊκή ερμηνεύτρια έχοντας βρεθεί κοντά του στη σκηνή.

Τότε ήταν, λοιπόν, που η Έλενα Παπαρίζου πήρε πάσα προκειμένου να κάνει τη δική της, ιδιαίτερη, επισήμανση στον αέρα του νέου επεισοδίου.

«Μπράβο, επιτέλους! Κατάλαβαν οι Έλληνες, οι άνδρες, ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα σαράντα».

«Αμάν πια! Αμάν πια, έγινε! Μπράβο αγόρι μου» σημείωσε χαρακτηριστικά, η Έλενα Παπαρίζου στο The Voice του ΣΚΑΪ το βράδυ της Κυριακής.

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