Μια ιδιαίτερα δυνατή εμφάνιση παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στο νέο επεισόδιο του The Voice, με τον Στράτο Αλεξανδρόπουλο να κερδίζει τις εντυπώσεις και να προκαλεί τον ενθουσιασμό των τεσσάρων coaches.

Ο 34χρονος διαγωνιζόμενος, ο οποίος αποκάλυψε πως ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική του δρόμου, ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show και παρουσίασε το τραγούδι «Ήτανε αέρας».

Η ερμηνεία που ενθουσίασε τους τέσσερις coaches

Από τις πρώτες κιόλας νότες, ο Στράτος Αλεξανδρόπουλος κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των κριτών. Η φωνή και η ερμηνεία του τους εντυπωσίασαν, με αποτέλεσμα να πατήσουν και οι τέσσερις το κουμπί και να γυρίσουν τις καρέκλες τους, διεκδικώντας μια θέση για εκείνον στην ομάδα τους.

Η επιλογή του Στράτου Αλεξανδρόπουλου

Παρά το γεγονός ότι είχε στη διάθεσή του τέσσερις επιλογές, ο τραγουδιστής έπρεπε να αποφασίσει με ποιον coach θα συνεχίσει το μουσικό του ταξίδι στο παιχνίδι.

Τελικά, ο Στράτος Αλεξανδρόπουλος επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, η οποία θα τον καθοδηγήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

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