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Μια ιδιαίτερα δυνατή εμφάνιση παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στο νέο επεισόδιο του The Voice, με τον Στράτο Αλεξανδρόπουλο να κερδίζει τις εντυπώσεις και να προκαλεί τον ενθουσιασμό των τεσσάρων coaches.
Ο 34χρονος διαγωνιζόμενος, ο οποίος αποκάλυψε πως ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική του δρόμου, ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show και παρουσίασε το τραγούδι «Ήτανε αέρας».
Η ερμηνεία που ενθουσίασε τους τέσσερις coaches
Από τις πρώτες κιόλας νότες, ο Στράτος Αλεξανδρόπουλος κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των κριτών. Η φωνή και η ερμηνεία του τους εντυπωσίασαν, με αποτέλεσμα να πατήσουν και οι τέσσερις το κουμπί και να γυρίσουν τις καρέκλες τους, διεκδικώντας μια θέση για εκείνον στην ομάδα τους.
Η επιλογή του Στράτου Αλεξανδρόπουλου
Παρά το γεγονός ότι είχε στη διάθεσή του τέσσερις επιλογές, ο τραγουδιστής έπρεπε να αποφασίσει με ποιον coach θα συνεχίσει το μουσικό του ταξίδι στο παιχνίδι.
Τελικά, ο Στράτος Αλεξανδρόπουλος επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, η οποία θα τον καθοδηγήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.
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