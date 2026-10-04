Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το ειδικό επεισόδιο του The Voice που αφιερώθηκε στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη συγκίνηση να είναι έντονη όχι μόνο στη σκηνή, αλλά και στα παρασκήνια.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλατό ήταν και ο Μπομπ Δημητρόφ, στενός φίλος του αείμνηστου τραγουδιστή, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά το αφιέρωμα που ετοίμασε το talent show.

Η συγκινητική στιγμή στα παρασκήνια

Ένα ιδιαίτερα προσωπικό στιγμιότυπο από τη βραδιά μοιράστηκε μέσω Instagram η Θάλεια Καραδημητρίου. Στο βίντεο που δημοσίευσε σε story, ο Μπομπ Δημητρόφ εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια, καθώς παρακολουθεί το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Μόνο εσύ και η ψυχούλα σου… το ξέρει. Ψυχή μου @bobdimitrov», έγραψε η Θάλεια, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με μια ραγισμένη καρδιά.

Ένας άνθρωπος από το κοντινό περιβάλλον του Μαζωνάκη

Η παρουσία του Μπομπ Δημητρόφ στα παρασκήνια είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη και γνώριζαν τον καλλιτέχνη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα, μετά τον αιφνίδιο θάνατό του, στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας στις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν.

Το στιγμιότυπο από τα παρασκήνια του The Voice αποτύπωσε με έναν διακριτικό τρόπο τη συγκίνηση των ανθρώπων που είχαν προσωπικό δεσμό με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και την καλλιτεχνική του πορεία.

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