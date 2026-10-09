Μερικές φωνές χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να καθηλώσουν… Ένα πάτημα κουμπιού, μια εμβληματική, κόκκινη καρέκλα γυρίζει και κάπως έτσι, «γεννιούνται» οι πιο όμορφες ιστορίες.

Το «The Voice of Greece powered by Telekom», ο πιο συναρπαστικός, μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για 12η σεζόν, στον ΣΚΑΪ!

Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή, η εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν και οι coaches παίρνουν θέση στις εμβληματικές, κόκκινες καρέκλες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο και να τον πείσουν ότι η δική του ομάδα είναι ο μόνος προορισμός που πρέπει να επιλέξει. Ποιος θα καταφέρει να εντοπίσει την «Καλύτερη φωνή της Ελλάδας»;

Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς format. Δίνει το δικό του ρυθμό και βρίσκεται ξανά στην «καρδιά» όσων συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή. Υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους στο «The Voice Magenta Room» και, μαζί με τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, μεταφέρει όλη του τη θετική ενέργεια και διάθεση.

Και η 12η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού θα έχει όλα όσα το έχουν κάνει να ξεχωρίζει: απρόβλεπτες Blind Auditions, ξεχωριστές φωνές, δυνατές ερμηνείες και μοναδικές στιγμές που γράφονται πάνω στη σκηνή.

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