διαίτερα φορτισμένη ήταν η βραδιά του The Voice το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, καθώς το επεισόδιο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του μέσα από τη μουσική και την προσωπική τους ζωή μίλησαν για τον καλλιτέχνη, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο που γνώρισαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στο πλατό βρέθηκαν η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που οι κριτές αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα και στις διαφορετικές πλευρές του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είχε ένα εκτυφλωτικό φως»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης στάθηκε στις αντιθέσεις που χαρακτήριζαν τον τραγουδιστή, εξηγώντας πως, παρά τις δύσκολες πλευρές που μπορεί να είχε, διέθετε μια μοναδική ενέργεια που τον έκανε να ξεχωρίζει.

«Επειδή τα συζητάμε και αυτά, όλοι οι καλλιτέχνες και όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα σκοτάδια μας. Αλλά ο Γιώργος είχε και ένα εκτυφλωτικό φως που όμοιό του, εγώ, δεν είχα ξαναδεί σε άνθρωπο. Ήθελες να είσαι κοντά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκίνηση της Έλενας Παπαρίζου

Μετά τον Γιώργο Καπουτζίδη, η Έλενα Παπαρίζου πήρε τον λόγο και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. Με δάκρυα στα μάτια, μίλησε για την αυθεντικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές του.

«Το πιο βασικό με τον Γιώργο είναι ότι δεν έκρυβε τα σκοτάδια του», είπε εμφανώς συγκινημένη.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήταν τόσο αληθινός, που δεν προσπαθούσε να βάλει ασπίδα και τα λοιπά. Όταν δεν ήταν ακόμα καλά, θα το έδειχνε και θα το έλεγε. Όταν το έλεγε, όμως, ήθελε να το ξεπερνάει».

Η τραγουδίστρια σκούπισε τα δάκρυά της, σε μια ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή της βραδιάς, θυμίζοντας πως πίσω από τον δημοφιλή καλλιτέχνη υπήρχε ένας άνθρωπος που δεν φοβόταν να δείξει τις αδυναμίες και τις δυσκολίες του.

«Νιώθω ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές»

Από πλευράς του ο Χρήστος Μάστορας δε μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Χαρακτηριστικά είπε: «Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά. Γιατί σε αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος».

«Βρισκόμαστε σε ένα σοκ»

Ο Πάνος Μουζουράκης εξέφρασε με συγκίνηση τα συναισθήματά του για τον μεγάλο καλλιτέχνη:

«Νομίζω ότι όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ και ελπίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταφέρω να ξεκλειδώσω και εγώ πράγματα για το πώς το δέχομαι. Είναι μέρος του να να καταλάβω το πένθος και πώς το ζω και να μπορέσω να κάνω τον αποχαιρετισμό όπως πρέπει. Είναι χρέος μας».

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