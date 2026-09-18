Η Πάολα είναι τελικά η τραγουδίστρια που θα καθίσει στην τέταρτη καρέκλα των coaches του The Voice τη νέα τηλεοπτική σεζόν, παίρνοντας τη θέση που είχε προγραμματιστεί να έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το μουσικό talent show επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό να παραμένει στην παρουσίαση.

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πρόγραμμα, το κανάλι χρειάστηκε να αναζητήσει νέο πρόσωπο για την κριτική επιτροπή.

Έτσι, η Πάολα εντάσσεται στην ομάδα των coaches και θα βρεθεί δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη.

Η τραγουδίστρια αναμένεται πλέον να έχει τον δικό της ρόλο στον μουσικό διαγωνισμό, καθώς οι προετοιμασίες για τη νέα σεζόν του «The Voice» βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη κηδεία του γνωστού καλλιτέχνη σε άσχημη ψυχολική κατάσταση.

Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, η Πάολα ήταν ανάμεσα στα πρώτα πρόσωπα που έφτασαν στην εκκλησία, λίγο πριν τις 11 το πρωί.

Κατά την έξοδό της από την εκκλησία, η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της. Με δάκρυα στα μάτια, έδειχνε βαθιά φορτισμένη, καθώς δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει την απώλεια του αγαπημένου της φίλου και συνεργάτη.

Δείτε φωτογραφίες από την ημέρα της κηδείας:

Govastiletto.gr – Πάολα: Αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα βίντεο γεμάτο αναμνήσεις από τις κοινές τους εμφανίσεις