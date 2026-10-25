Οι Blind Auditions του The Voice έκρυβαν εκπλήξεις, δυνατές ερμηνείες και στιγμές που ξεχώρισαν, με έναν πρώην ποδοσφαιριστή να διεκδικεί μία θέση στη μουσική σκηνή και την Έλενα Παπαρίζου να επιστρατεύει ένα… αγαπημένο φαγητό για να κερδίσει διαγωνιζόμενο.

Η στροφή του Κωνσταντίνου Νιτσάκη από το ποδόσφαιρο στη μουσική

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που συζητήθηκαν στο επεισόδιο του The Voice, το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, ήταν εκείνη του Κωνσταντίνου Νιτσάκη. Ο 26χρονος από την Αιτωλοακαρνανία, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον Ατρόμητο, αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής, έπειτα από μια απρόσμενη γνωριμία με έναν πλανόδιο τραγουδιστή.

Παρότι μέχρι σήμερα ασχολείται ερασιτεχνικά με το τραγούδι, ο ίδιος θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του και να εξελιχθεί επαγγελματικά στον χώρο της μουσικής.

«Στη ζωή μου δεν έχω μάθει να βάζω φρένο. Έχω μάθει να κατακτώ κορυφές και ένα ταξίδι που θα καταλήξει στην κορυφή ξεκινά αμέσως τώρα», δήλωσε πριν ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Κίνδυνος».

Η εμφάνισή του έπεισε τρεις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα θέλησαν να τον εντάξουν στις ομάδες τους, με τον διαγωνιζόμενο να επιλέγει τελικά την ομάδα της Πάολας. Μάλιστα, ανακοίνωσε την απόφασή του τραγουδώντας ένα από τα κομμάτια της.

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