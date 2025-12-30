Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21:00, το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ υποδέχεται το 2026 με ένα ειδικό επεισόδιο γεμάτο μουσική, λάμψη και εκπλήξεις.

Στη θέση της Έλενας Παπαρίζου θα βρίσκεται ο Κωστής Μαραβέγιας, ενώ οι υπόλοιποι coaches είναι ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το επεισόδιο θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και θα παρουσιάσει 16 επώνυμους καλεσμένους που θα τραγουδήσουν και θα προσπαθήσουν να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες των coaches.

Μεταξύ αυτών θα δούμε ηθοποιούς, δημοσιογράφους και παρουσιαστές σε μοναδικές εμφανίσεις στη σκηνή, ενώ ένα ντουέτο θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη διάθεση.

Αυτοί είναι (με αλφαβητικά σειρά): Γρηγόρης Βαλτινός, Όλγα Βασδέκη, Λένα Δροσάκη, Βίκυ Καγιά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Μαρίνος, Δανάη Μπάρκα, Άση Μπήλιου, Δάφνη Μπόκοτα, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Φώτης Σεργουλόπουλος, Δημοσθένης Ταμπάκος, Κώστας Τσουρός, Χρήστος Φερεντίνος και σε ένα μοναδικό ντουέτο οι Μαρία Αναστασοπούλου-Δημήτρης Πανόπουλος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου θα υπάρχουν στιγμές αγωνίας, με τους coaches να χρησιμοποιούν το button του block, αλλά και να ξεκλειδώνουν επιλογές μέσω του unblock.

Το φινάλε θα συνδυάζει όλους τους συμμετέχοντες σε ένα κοινό act για να υποδεχτούν τη νέα χρονιά με μουσική και κέφι.