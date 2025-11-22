Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στη φάση των Knockouts καλωσόρισε το κοινό ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου να συνεχίζουν τη μάχη της προετοιμασίας των ομάδων τους, μετά από περισσότερους από 40 διαγωνιζόμενους.

Με το ξεκίνημα του live, η Έλενα Παπαρίζου μπήκε στο πλατό και αντάλλαξε φιλί στο στόμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αφήνοντας άφωνο το κοινό, αλλά και τους υπόλοιπους coaches.

Ο Καπουτζίδης σχολίασε με χιούμορ: «Το φιλάκι στο τέλος το είδατε; Αυτοί ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας. Δεν έχω καταλάβει ποιο από τα δύο…».

Και τότε ο Χρήστος Μάστορας πέταξε την ατάκα που έκλεψε την παράσταση: «Ή απλά θέλανε να φασωθούνε…»

Η απολαυστική χημεία των coaches έκανε την έναρξη της βραδιάς από τις πιο viral στιγμές της σεζόν.