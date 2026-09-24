Σε κλίμα έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρώτο γύρισμα του «The Voice» μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, χωρίς την παρουσία κοινού στο πλατό.

Στις καρέκλες των coaches βρέθηκαν ξανά η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας, ενώ τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη ανέλαβε ως guest κριτής η Πάολα, η οποία διατηρούσε στενή φιλία με τον τραγουδιστή.

Το γύρισμα ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με την Πίτσα Παπαδοπούλου, τον NiVo και τον Apon να ανεβαίνουν στη σκηνή και να ερμηνεύουν, μαζί με τους coaches, γνωστές επιτυχίες από τη μουσική του πορεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκίνηση ήταν έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, με τους καλλιτέχνες να μοιράζονται προσωπικές αναμνήσεις και ιστορίες από τη σχέση τους με τον αείμνηστο τραγουδιστή. Η συναισθηματική φόρτιση ήταν τέτοια, ώστε το γύρισμα ολοκληρώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί.

Η Πάολα φέρεται να αναλαμβάνει και επίσημα τη θέση της τέταρτης coach στο «The Voice», ωστόσο αναμένεται η σχετική ανακοίνωση από την παραγωγή και τον ΣΚΑΪ.

Χωρίς κοινό αναμένεται να πραγματοποιηθούν και ορισμένα από τα επόμενα γυρίσματα, σε μια συμβολική κίνηση προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πότε θα προβληθεί

Το αφιέρωμα αναμένεται να προβληθεί ως ξεχωριστό επεισόδιο και όχι στο πλαίσιο της κανονικής ροής του «The Voice». Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ρεπορτάζ, η μετάδοσή του τοποθετείται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, πιθανότατα πριν από την επίσημη πρεμιέρα του talent show.

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