Με διαφορετικό τρόπο ξεκίνησε ο νέος κύκλος του «The Voice», καθώς το πρώτο επεισόδιο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το κλίμα στο πλατό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με τους συντελεστές του μουσικού talent show να τιμούν τον τραγουδιστή μέσα από τα τραγούδια του.

Ο Γιώργος Λιανός υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό έχοντας στο πλευρό του τους τρεις coaches, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη, ενώ μαζί τους βρέθηκε και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Απόψε θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό»

Από την έναρξη του επεισοδίου έγινε σαφές πως η βραδιά δεν θα ακολουθούσε τη συνηθισμένη αγωνιστική διαδικασία του «The Voice».

«Απόψε το Voice θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να σταματήσουμε λίγο τον χρόνο, να αφήσουμε στην άκρη τον διαγωνισμό, τις φωνές, τις αναμετρήσεις και να θυμηθούμε έναν καλλιτέχνη μέσα από αυτό που τον έκανε να αγαπηθεί περισσότερο, τα τραγούδια του», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Όπως σημείωσε, στο συγκεκριμένο επεισόδιο συμμετείχαν άνθρωποι που είχαν τη δική τους σχέση με τη μουσική και τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε»

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια του τραγουδιστή, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη βραδιά είχε για όλους έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

«Θα ερχόμουν να σας δω έτσι κι αλλιώς στο πρώτο επεισόδιο, δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε και αυτή η βραδιά είναι η υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Έτσι, το «The Voice» επέλεξε να ξεκινήσει τη νέα του σεζόν με ένα διαφορετικό επεισόδιο, αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη μουσική του, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τον διαγωνιστικό χαρακτήρα του show.

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