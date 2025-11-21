Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω». Κατά τη διάρκεια της εφ’ όλης της ύλης συζήτησης, ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία του με τη Μαρινέλλα, μοιραζόμενος μάλιστα και μια ξεχωριστή ιστορία από την αρχή της κοινής τους πορείας.

«Την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με τη Μαρινέλλα ήσουν κι εσύ εκεί. Ήταν η χρονιά που τελείωνα με τον Χατζηγιάννη και μου πρότειναν την επόμενη χρονιά να συνεργαστώ με τη Μαρινέλλα. Το πρώτο βράδυ που τραγουδήσαμε μαζί, ήσουν κι εσύ εκεί το θυμάσαι, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Καμιά φορά». Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σηκώθηκες κι εσύ και η παρέα σου και όλο το μαγαζί και την χειροκροτούσατε τουλάχιστον για 10 λεπτά», είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος.

«Θέλω η Μαρινέλλα να ανοίξει ξανά τα μάτια της, όχι για να τραγουδήσει, αλλά για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει. Θεωρώ ότι περνάει ακόμα τον Γολγοθά της, δεν έχει αλλάξει κάτι αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ άλλο στο πώς είναι. Κρατάμε αυτή την εικόνα της Μαρινέλλας μας», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας ο Αντώνης Ρέμος.

govastiletto.gr -Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας: Η πιο λαμπερή συνάντηση του χειμώνα ξεκινάει στο Nox Athens