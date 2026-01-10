Ο Θέμης Αδαμαντίδης έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και στη δημοσιογράφο, Σάσα Σταμάτη.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε, μέσα σε όλα, στην προσωπική ζωή του αλλά και στο νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ).

Σήµερα µε περίµενε µια έκπληξη µπαίνοντας στο καµαρίνι σας, καθώς είδα όλα τα παιδιά σας µαζί πρώτη φορά.

Βέβαια, είναι οι αγάπες µου. ∆ώρα του Θεού. Ευτυχία. Αυτό είναι ο πλούτος: να σε αγαπάει ο κόσµος και να έχεις ανθρώπους γύρω σου που αγαπάς και σε αγαπάνε.

Προσωπική ζωή έχετε;

Έχω και είµαι µια χαρά.

Θέλετε να ερωτευτείτε;

Ερωτευµένος είµαι πάντα.

Πώς σας φαίνεται ο νέος ΚΟΚ; Τον θεωρείτε πολύ αυστηρό;

∆εν είναι ότι είναι πολύ αυστηρός, απλώς το θυµήθηκαν λιγάκι αργά, ξαφνικά. Στο παρά πέντε. Θα έπρεπε να γίνει µια προετοιµασία, όχι ξαφνικά. Θα έπρεπε να γίνει σταδιακά. Επίσης, θα πρέπει να κάνουν και ρύθµιση στους δρόµους, µε τις ανάλογες ταχύτητες που έχουν µπει τώρα. Να ρυθµίσουν και τα φανάρια, γιατί είναι λίγο εκνευριστικό. Τα φανάρια είναι ρυθµισµένα για τις ταχύτητες τις άλλες. Ξαφνικά, εκεί που πηγαίνεις, φεύγεις µε πράσινο και µετά σε πιάνει κόκκινο µε τη µία.

Είστε ένας καλλιτέχνης που έχει στοχοποιηθεί πολύ. ∆εν έχετε ούτε «πλάτες» ούτε µάνατζερ. Ο,τι και να κάνετε, πάντα φταίτε. Σας έχει κουράσει αυτό το πράγµα;

Με έχει παρακουράσει. Και εµένα δεν µου αρέσουν οι αντιδικίες και το συνεχίζουν. ∆εν κάνω ασφαλιστικά µέτρα κ.λπ. Αλλά ας σταµατήσουν λιγάκι.

∆εν έχετε πει: «Κάπου όπα, πρέπει να πάρω και εγώ κάποια µέτρα»;

Θα τα βάλεις µε το θεριό; Θα βρεις δίκιο; Ο κόσµος ξέρει. Πολλοί µε σταµατάνε και µου λένε «µη δίνεις σηµασία». Ξέρει ο κόσµος.

Πόσων χρόνων είστε και πώς διατηρείστε;

Είµαι 68 χρόνων.

∆εν πιστεύω ότι κοιµάστε πολύ και ότι κάνετε υγιεινή ζωή…

Ο πατέρας µου και η µητέρα µου φταίνε. Όλα είναι στο µυαλό. Το αφήνεις να σε ρίχνει. Οι καταστάσεις είναι αυτές που σε γερνάνε.

