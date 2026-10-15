Ο Θέμης Αδαμαντίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνεργασία του με τους δύο συναδέλφους του, περιγράφοντας το σχήμα ως μια πρόταση για όσους αγαπούν το λαϊκό τραγούδι και τη διασκέδαση. «Είναι ένα λαϊκό σχήμα το οποίο θα ζεστάνει τις κρύες νύχτες του χειμώνα με ωραία διασκέδαση και λαϊκά τραγούδια και θα περάσουμε κι εμείς καλά και ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής δέχτηκε ερώτηση και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως η σχέση του με τη σύντροφό του πηγαίνει καλά. Όπως είπε, οι δυο τους έχουν αποκτήσει έναν γιο, ενώ εκείνη βρίσκεται στο πλευρό του και τον φροντίζει. «Είμαστε πολύ καλά. Έχουμε και έναν γιο μαζί και με προσέχει, με φροντίζει. Είμαστε μια χαρά. Μια χαρά».

Ο Θέμης Αδαμαντίδης αναφέρθηκε και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντας άδικο τον θάνατό του. Στις δηλώσεις του στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη του ανθρώπου να νιώθει αγάπη και συναισθηματική στήριξη από τους δικούς του ανθρώπους.

«Ήταν άδικος ο χαμός του Γιώργου. Του έλειπαν κάποια πράγματα, κάποια ανταπόκριση, συναισθηματικά. Του έλειπε η αγάπη. Γιατί όσο αγάπη κι αν έχεις, η αγάπη από τους κοντινούς σου ανθρώπους είναι αυτό που θέλεις περισσότερο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε αν θα ήθελε κάποια στιγμή να μεταφερθεί η ζωή του στη μεγάλη οθόνη. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα αποκάλυψε ποιον θα επέλεγε για να τον ενσαρκώσει.

Η επιλογή του θα ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης, για τον οποίο εξέφρασε την εκτίμησή του ως τραγουδιστή. Όσο για τον τίτλο που θα έδινε στην ταινία, θα ήταν «Πού να πάω;». «Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Θα ήθελα να με υποδυθεί ο Χάρης Βαρθακούρης, που τον θεωρώ πολύ καλή φωνή. Ο τίτλος που θα έβαζα, θα ήταν “Πού να πάω;”».

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