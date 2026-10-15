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Ο Θέμης Αδαμαντίδης μίλησε για τις επαγγελματικές εμφανίσεις του, τη σύντροφό του, αλλά και την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, κατά τη διάρκεια των προβών για την έναρξη των εμφανίσεών του σε νυχτερινό κέντρο, όπου θα συνεργαστεί με τον Αλέκο Ζαζόπουλο και τον Βασίλη Τερλέγκα.
Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στο λαϊκό πρόγραμμα που ετοιμάζουν, ενώ μίλησε με τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του. Παράλληλα, σχολίασε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αποκάλυψε ποιον θα ήθελε να τον υποδυθεί, αν η ζωή του γινόταν ταινία.