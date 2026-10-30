Μια μοναδική έκπληξη περίμενε τους θαμώνες ενός εστιατορίου, όταν ο Θέμης Αδαμαντίδης άρχισε να τραγουδάει ζωντανά ανάμεσά τους.

Ο γνωστός λαϊκός ερμηνευτής, με μια διαδρομή άνω των 40 ετών στο ελληνικό τραγούδι, έδειξε πως η αυθεντική φωνή δεν έχει ανάγκη από φώτα και σκηνές. Σύμφωνα με βίντεο που έγινε viral στο TikTok, ο τραγουδιστής απολάμβανε το δείπνο του με φίλους, μέχρι που αποφάσισε να ερμηνεύσει α καπέλα τη μεγάλη του επιτυχία «Στην καρδιά», μαγεύοντας όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής δεν χρειάστηκε καν να σηκωθεί από τη θέση του, καθώς άρχισε να τραγουδά καθισμένος στο τραπέζι, με τους παρευρισκόμενους να τον απολαμβάνουν και να τον επιβραβεύουν με το θερμό τους χειροκρότημα.

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