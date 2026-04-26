Ο Θέμης Σοφός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και σχολίασε, μεταξύ άλλων, τις πολιτικές εξελίξεις της επικαιρότητας, με φόντο την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τα δημοσιονομικά σκάνδαλα της Ελλάδας, ενώ αναφέρθηκε και στην μακρόχρονη σχέση ζωής με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.

Για το πώς διατηρείται ένας γάμος μέσα στα χρόνια δήλωσε: «Δεν υπάρχει μυστικό για έναν αρμονικό γάμο. Βασικό συστατικό στοιχείο του είναι η ελευθερία, το δεύτερο ο σεβασμός και το τρίτο η ταπεινότητα και η αυτοθυσία. Σε μια διαφωνία -γιατί θα υπάρξουν διαφωνίες- ο ένας θα πρέπει να κάνει πίσω».

Για τα συναισθήματά του για εκείνη, άνοιξε την καρδιά του λέγοντας: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί».

Για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί παραδέχτηκε: «Είμαι χαζομπαμπάς. Έχω αδυναμία και στα 3 παιδιά μου. Είχαμε 5 εγκυμοσύνες, δύο δυστυχώς δεν οδήγησαν στο φυσικό τους αποτέλεσμα. Προχωρούμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και οι δυο μας θα θέλαμε κι άλλα παιδιά. Ό,τι έρθει καλοδεχούμενο».

Ο γνωστός δικηγόρος έκλεισε λέγοντας: «Σέβομαι απεριόριστα την εργασία της γυναίκας μου, τη μαχητικότητα και την εργατικότητά της. Είναι δουλευταρού. Η δημοσιότητα της δουλειάς της ήταν και η επιλογή μου να απέχω».

