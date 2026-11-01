Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης έχει επιλέξει, εδώ και περίπου δύο χρόνια, να κρατά αποστάσεις από τα social media, αποφεύγοντας τις δημόσιες αναρτήσεις και την έντονη προβολή της προσωπικής του ζωής. Ωστόσο, μια πρόσφατη συνάντησή του με τη Δανάη Μπάρκα στη Μάνη στάθηκε αφορμή για να εμφανιστεί ξανά στο Instagram.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια βρέθηκε με τον Θεοχάρη Ιωαννίδη σε παραθαλάσσιο σημείο της Μάνης, όπου οι δυο τους απόλαυσαν το φαγητό τους με θέα τη θάλασσα. Μάλιστα, η Δανάη Μπάρκα θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της μια φωτογραφία από τη συνάντησή τους, δημοσιεύοντάς την σε story στον προσωπικό της λογαριασμό. «Ήρθε», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θεοχάρης Ιωαννίδης και η Δανάη Μπάρκα διατηρούν φιλικές σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια.

Δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί:

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