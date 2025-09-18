Στην εκπομπή «Happy Day» εμφανίστηκε η Θεοδώρα Ρασέλ, η οποία μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την εμπειρία της μητρότητας, τρεις μήνες μετά τη γέννηση του γιου της.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Θεοδώρα Ρασέλ