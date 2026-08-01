Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή πραγματοποίησαν τη φωτογράφιση για την αφίσα της πολυαναμενόμενης μουσικής τους σύμπραξης, η οποία θα φιλοξενηθεί τη νέα σεζόν στη σκηνή του NOX.

Για πρώτη φορά, δύο από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες Ελληνίδες ερμηνεύτριες ενώνουν τις δυνάμεις, φιλοδοξώντας να παρουσιάσουν ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Μια συνεργασία που το κοινό περίμενε εδώ και καιρό παίρνει πλέον σάρκα και οστά, με τις δύο καλλιτέχνιδες να ετοιμάζονται να μοιραστούν την ίδια σκηνή.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τη χαρακτηριστική λαϊκή φωνή και το πλούσιο ρεπερτόριό της, συναντά τη Δέσποινα Βανδή, μία από τις πιο δημοφιλείς Ελληνίδες τραγουδίστριες, με πολυετή πορεία και επιτυχίες που έχουν ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα.

Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τη φωτογράφιση αναδεικνύουν τη χημεία των δύο καλλιτέχνιδων, τη σύγχρονη αισθητική της παραγωγής και τη δυναμική που αναμένεται να έχει η κοινή τους εμφάνιση επί σκηνής.

Το NOX υπόσχεται μια υψηλών προδιαγραφών παραγωγή, με εντυπωσιακά σκηνικά, σύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση και ένα πρόγραμμα που θα συνδυάζει μεγάλες επιτυχίες, ξεχωριστές ερμηνείες και πολλές εκπλήξεις για το κοινό.

Govastiletto.gr – Νατάσα Θεοδωρίδου: Δεν παρεμβαίνω στο πρόσωπό μου, φοβάμαι