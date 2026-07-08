Μια μοναδική έκπληξη περίμενε όσους παρακολούθησαν τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου στο θέατρο Άλσος. Η Δέσποινα Βανδή ανέβηκε αναπάντεχα στη σκηνή, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια μουσική συνύπαρξη. Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες, που τον ερχόμενο χειμώνα θα ενώσουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη νυχτερινή Αθήνα, δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία τους.

Μιλώντας με τα καλύτερα λόγια η μία για την άλλη, έδωσαν on stage μια πρώτη γεύση από την εκρηκτική χημεία που θα απολαύσουμε σύντομα στις κοινές τους εμφανίσεις.

Το χιούμορ, φυσικά, δεν έλειψε. Η Δέσποινα Βανδή, αποκάλυψε χαριτολογώντας έναν ακόμη λόγο για τον οποίο ανυπομονεί να συνεργαστεί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου κι αυτός δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι η συνάδελφός της δεν έχει καλό και κακό προφίλ! Η ατάκα της προκάλεσε γέλια τόσο στη Νατάσα Θεοδωρίδου όσο και στο κοινό.

Στη συνέχεια, Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή ένωσαν τις φωνές τους επί σκηνής, χαρίζοντας στο κοινό μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την προσμονή για τον χειμώνα.

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Δύο γυναίκες με ισχυρή προσωπική διαδρομή, αμέτρητες επιτυχίες και ξεχωριστή σχέση με το κοινό τους συναντιούνται στην ίδια σκηνή, σε ένα σχήμα που ήδη δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες.

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Αξίζει να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν και ο σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου, Γιάννης Καρυπίδης ενώ η Δέσποινα Βανδή συνοδευόταν από τον CEO της Panik Records, Γιώργο Αρσενάκο.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ο Γιάννης Καρυπίδης απόλαυσε τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο Κατράκειο Θέατρο