Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Θεοφανία Παπαθωμά αποχαιρέτησε την Ελευθερία Σιφναίου, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και τη διαδρομή της, εκφράζοντας τον σεβασμό και την αγάπη της για το πρώην μοντέλο.

Η ανάρτηση της Θεοφανίας Παπαθωμά

H Θεοφανία Παπαθωμά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της Ελευθερίας Σιφναίου, συνοδεύοντάς τη με λίγα λόγια για τα χαρακτηριστικά που, όπως ανέφερε, την αντιπροσώπευαν.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για την «Ομορφιά, καλοσύνη, αγνότητα, ελευθερία», ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε ένα πιο προσωπικό μήνυμα αποχαιρετισμού.

«Μάνα, φίλη, κόρη, αδερφή η καλύτερη. Διάλεξες δρόμο μοναχικό και τα κατάφερες. Εις το επανιδείν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι αναρτήσεις στη μνήμη της Ελευθερίας Σιφναίου

Η Ελευθερία Σιφναίου είχε ξεχωρίσει στον χώρο του μόντελινγκ τη δεκαετία του 2000, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες στην επαγγελματική της πορεία. Μετά την είδηση του θανάτου της, άνθρωποι που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της επέλεξαν να την αποχαιρετήσουν δημόσια, μέσα από αναρτήσεις στα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Theofania Papathoma_official (@theofaniapapathoma_official)

Govastiletto.gr – Ελευθερία Σιφναίου: Έφυγε από τη ζωή το γνωστό μοντέλο – Θρήνος στη μόδα