Την έντονη ενόχλησή της εξέφρασε δημόσια η Θεοφανία Παπαθωμά, διαψεύδοντας κατηγορηματικά δημοσιεύματα που την ενέπλεκαν με πρόσφατα εκλιπόν πρόσωπο. Η αγαπημένη ηθοποιός ξεκαθάρισε μέσω social media πως δεν είχε καμία προσωπική γνωριμία μαζί του, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ανυπόστατους και προσβλητικούς, ενώ προειδοποίησε πως θα κινηθεί νομικά εάν τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν αποσυρθούν άμεσα.

Η ανάρτηση της Θεοφανίας Παπαθωμά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Theofania Papathoma_official (@theofaniapapathoma_official)

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Θεοφανία Παπαθωμά έγραψε: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν άθλια δημοσιεύματα που με συνδέουν (με φωτογραφίες!!) με άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, τον οποίον δεν γνώριζα και για τον οποίο δεν προέβην ποτέ σε δημόσια δήλωση. Παρακαλώ όπως αποσυρθούν τα αισχρά δημοσιεύματα πάραυτα και να μην αναπαραχθούν περαιτέρω! Σε κάθε άλλη περίπτωση θα κινηθώ νομικά κατά παντός υπευθύνου!».

Με την ανάρτησή της η ηθοποιός θέλησε να βάλει τέλος στη φημολογία, καλώντας τα μέσα που αναπαρήγαγαν το συγκεκριμένο περιεχόμενο να το αποσύρουν άμεσα, διαφορετικά – όπως τονίζει – θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

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