Τη νέα σχέση του πρώην συζύγου της, Πασχάλη Τσαρούχα, με την Κατερίνα Νοτοπούλου σχολίασε για πρώτη φορά η Θεοφανία Παπαθωμά, εκφράζοντας τη χαρά της για το νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή.

Οι δυο τους επιβεβαίωσαν τη σχέση τους μέσα από μια κοινή φωτογραφία στα social media, στην οποία πόζαραν μαζί σε μια τρυφερή στιγμή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paschalis Papatsarouchas (@pas_tsarouchas)

Όσα είπε η Θεοφανία Παπαθωμά για τον πρώην σύζυγό της

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη θετική της διάθεση απέναντι στην προσωπική εξέλιξη του Πασχάλη Τσαρούχα.

«Είμαι πολύ καλά. Είναι πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ, του εύχομαι όλα τα καλά, ευτυχία και αγάπη, σε όλους τους ανθρώπους. Πάντα είχαμε ωραία σχέση, δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η απάντησή της δείχνει πως οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους, χωρίς να υπάρχει κάποια εκκρεμότητα μεταξύ τους.

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