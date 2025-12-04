Λίγο πριν υποδεχτούν το δεύτερο παιδί τους, η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης μετακόμισαν σε νέο σπίτι, αναζητώντας περισσότερο χώρο και άνεση για την οικογένειά τους.

Αν και μέχρι σήμερα έχουν μοιραστεί ελάχιστες εικόνες από το νέο τους σπίτι, καθώς πολλά δωμάτια βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία ολοκλήρωσης, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου ο τραγουδιστής έκανε μια εξαίρεση.

Ο Δήμος Αναστασιάδης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από το παιδικό δωμάτιο του μεγάλου τους γιου, Αρίωνα.

Το δωμάτιο έχει πλέον διαμορφωθεί όπως ακριβώς το είχαν φανταστεί, με όλα τα έπιπλα και τη διακόσμηση που ήθελαν για να δημιουργήσουν έναν χώρο ζεστό, λειτουργικό και έτοιμο για παιχνίδι.

Μάλιστα, ο ενθουσιασμός του πατέρα είναι εμφανής. Ο ίδιος σχολίασε χιουμοριστικά στη λεζάντα: «Σήμερα έφτιαξα το παιδικό δωμάτιο των ονείρων μου για τον γιο μου – αλλά θα παίζω κι εγώ. Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν ότι είμαι μερακλής σε όλα».

Ο Αρίωνας φαίνεται να έχει πλέον το δωμάτιο που ήθελε, ενώ ο μπαμπάς του… δεν κρύβει ότι το απολαμβάνει εξίσου!

Govastiletto.gr – «Κοιταζόμαστε και λέμε τι φτιάξαμε»: Ο Δήμος Αναστασιάδης μιλά για την ευτυχία με την Τζένη Θεωνά