Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso προχώρησε αυτή την εβδομάδα ο Τζώνυ Θεοδωρίδης.

Μεταξύ άλλων, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην εποχή της θρυλικής σειράς «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, ενώ αποκάλυψε και τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις δικαστικές διαμάχες που εκκρεμούν.

Η «Λάμψη» παραμένει ανοιχτό κεφάλαιο, λόγω της υπόθεσης των συγγενικών δικαιωμάτων. Υπάρχει κάποια εξέλιξη στη νομική σου προσπάθεια;

Το θέμα έχει ήδη προχωρήσει στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες και στη Χάγη, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχω κάνει αίτηση για να δικαιωθώ εκεί. Συνήθως, στο εξωτερικό, αυτές οι υποθέσεις δεν παίρνουν πολύ χρόνο για να εκδικαστούν. Σίγουρα δεν θα πάρει 22 χρόνια, όσο δηλαδή πήρε στην Ελλάδα μέχρι να φτάσει στον Άρειο Πάγο.

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