Ο Άρης Καβατζίκης μίλησε στον αέρα της εκπομπής Buongiorno για την παράσταση «Η κόμισσα της φάμπρικας» και αποκάλυψε ότι η Δήμητρα Ματσούκα – που πρωταγωνιστεί σε αυτή – δεν απέφυγε τον αυτοσαρκασμό, κάνοντας δύο χιουμοριστικές αναφορές στο περιστατικό με τη σύλληψή της το βράδυ της Τετάρτης 19/11.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος της εκπομπής: «Δύο φορές αυτοσαρκάστηκε για το συγκεκριμένο περιστατικό χωρίς να προσβάλλει ούτε τους θεσμούς, ούτε την τροχαία». Στη σκηνή, όταν η Αντιγόνη Δρακουλάκη – που υποδύεται την αδερφή της – ανέφερε ότι «έχει έρθει αστυφύλακας», η Δήμητρα Ματσούκα απάντησε: «Δεν είναι αστυφύλακας αλλά τροχονόμος. Δεν ξέρω εγώ από τροχαία;».

Η δεύτερη ατάκα ήταν ακόμη πιο αιχμηρή. Στο σημείο όπου σχολιάζουν ότι, ως «ζάμπλουτες», δεν έχουν οδηγό, η Δήμητρα Ματσούκα στράφηκε στη Αντιγόνη Δρακουλάκη και της είπε: «Θες να οδηγήσω εγώ και να σε πάω;». Η συμπρωταγωνίστριά της, όπως ανέφερε ο Άρης Καβατζίκης, αρνήθηκε αμέσως.

