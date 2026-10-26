Μια ξεχωριστή και απρόσμενη νότα πρόσθεσε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στους εορτασμούς για τη διπλή γιορτή της Θεσσαλονίκης, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα όσους βρέθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους.

Στο πλαίσιο των καθιερωμένων επιδείξεων στο κέντρο της πόλης, ο τενόρος του μουσικού σώματος επέλεξε να ερμηνεύσει τη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη «Ανήκω σε μένα», κερδίζοντας άμεσα τα βλέμματα και το ζεστό χειροκρότημα του κοινού.

Πέρα από τα στρατιωτικά εμβατήρια

Η μουσική παράσταση δεν περιορίστηκε στους παραδοσιακούς στρατιωτικούς ρυθμούς. Το ρεπερτόριο εμπλουτίστηκε και με το αγαπημένο τραγούδι «Ώρες μικρές», αποδεικνύοντας ότι το μουσικό σύνολο διαθέτει αξιοσημείωτη ευελιξία και σύγχρονη ματιά.

Η επιλογή γνωστών κομματιών από την ελληνική δισκογραφία έδωσε έναν εντελώς διαφορετικό, εξωστρεφή τόνο στις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης.

Η ένταξη γνωστών ελληνικών και διεθνών επιτυχιών αποτελεί πάγια πρακτική για τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία συνηθίζει να ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με τους πολίτες μέσα από οικείους ήχους.

Αυτή τη φορά, οι ερμηνείες των τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη στην καρδιά της Θεσσαλονίκης δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, όπου το κύρος της στρατιωτικής παράδοσης συνάντησε τη λαϊκή μουσική με απόλυτη επιτυχία.