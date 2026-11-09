Μετά τη μεταφορά του διάσημου μυθιστορήματος «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη στη μεγάλη οθόνη, ο Κώστας Χαραλάμπους επιστρέφει με ένα σύγχρονο σχόλιο στην κρίση και ένα ηθικό δίλημμα το οποίο μας αφορά όλους.

Αναλυτικότερα, το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στο Odeon Πλατεία με μεγάλη επιτυχία η avant-premiere της νέας ταινίας του Κώστα Χαραλάμπους, «Οβολός», στην οποία το χρήμα γίνεται ο απόλυτος καταλύτης ξεγυμνώνοντας προθέσεις, σαμποτάροντας συναισθήματα και μετατρέποντας τη φιλία σε πεδίο μάχης.

Το zougla.gr βρέθηκε στην συμπρωτεύουσα και κατέγραψε όλα όσα έγιναν και όλους τους ηθοποιούς – συντελεστές που έδωσαν το παρών σε αυτή την ειδική προβολή.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας, Κώστας Χαραλάμπους, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, η Βιργινία Ταμπαροπούλου, η Μαρία Οικονόμου και ο Γεράσιμος Σοφιανός.

Μετά το τέλος της προβολής, ακολούθησε QnA με τους συντελεστές.

Λίγα λόγια για την ταινία «Οβολός»

Ο οβολός στην αρχαιότητα ήταν το αρχαίο ελληνικό νόμισμα. Μια αρχαία δραχμή αντιστοιχούσε σε 6 οβολούς. Στην Ελληνική μυθολογία ο οβολός είναι το αντίτιμο που κόστιζε η μεταφορά στον Άδη από τον Χάροντα, για το λόγο αυτό και βρίσκεται συχνά σε αρχαίους τάφους.

Η ιστορία της ταινίας αναφέρεται το 2014 στην Αθήνα, λίγο πριν την επιβολή ακόμη ενός σκληρού μνημονίου από την τρόικα. Πέντε φίλοι, πρώην συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν απολυθεί από μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, αποφασίζουν να παίξουν ένα δελτίο τζόκερ. Το δελτίο κερδίζει τον πρώτο λαχνό. Ό,τι θα επακολουθήσει θα δοκιμάσει τις σχέσεις και τους δεσμούς τους, θα ξεσκεπάσει τα μυστικά και τα ψέματά του καθενός, θα δημιουργήσει συμμαχίες και προδοσίες και θα αλλάξει για πάντα τις ισορροπίες τους.

Μια ιστορία για την εξάρτηση του ανθρώπου από το χρήμα – τον πανίσχυρο καταλύτη που επιβουλεύεται την ηθική μας υπόσταση, σαμποτάρει τα αγνά αισθήματα και την αγάπη και καθορίζει την κοινωνική μας υπόληψη και τη δυναμική μας.

Πρωταγωνιστεί ο Πάνος Βλάχος, μαζί με ένα λαμπερό καστ καταξιωμένων ηθοποιών, ανάμεσά τους οι: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου και Γιώργος Γαρνάβος.

Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες από την avant-premiere της ταινίας στη Θεσσαλονίκη

Βιργινία Ταμπαροπούλου-Γεράσιμος Σοφιανός

Γεράσιμος Σοφιανός

Παναγιώτης Μπουγιούρης – Μαρία Οικονόμου

Μαρία Οικονόμου

Ο Γιάννης Σερβετάς ανάμεσα στους θεατές της πρώτης προβολής της ταινίας, Οβολός

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε ο Κώστας Χαραλάμπους για την κατάσταση της Ελλάδας σήμερα από την κρίση και μετά. Πόσο άλλαξε η κοινωνία και οι άνθρωποι.

Στο βίντεο που ακολουθεί ο Κώστας Χαραλάμπους απαντά στην ερώτηση του Παναγιώτη Μπουγιούρη αναφορικά με μία σκηνή στην ταινία όπου μία ηθοποιός -στο πλαίσιο του σεναρίου- σκοτώνεται ακαριαία από αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε τον δρόμο.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες πανελλαδικά στις 3 Δεκεμβρίου.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας

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