Σε μια αιφνιδιαστική αποκάλυψη προχώρησε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, γνωστοποιώντας στους ακολούθους του ότι βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης κατά τη διάρκεια ελέγχου στη Μαγιόρκα.

Ο πρώην φιναλίστ του Γουίμπλεντον εξέφρασε την επιθυμία να ενημερώσει ο ίδιος το κοινό για το συμβάν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του.

Παράλληλα, το «κακό παιδί» του παγκόσμιου τένις ανακοίνωσε την άμεση απομόνωσή του από τη δημόσια σφαίρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάθε επαγγελματική δραστηριότητα για τις επόμενες 28 ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον 31χρονο αθλητή αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο ενός πρόωρου και αμφιλεγόμενου φινάλε στην πολυτάραχη καριέρα του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νικ Κύργιου

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι’ αυτό».

Λυπάμαι τους θαυμαστές μου, την οικογένειά μου, τους χορηγούς μου και όλους όσοι είναι κοντά μου. Πάνω απ’ όλα, λυπάμαι τα παιδιά που με ακολουθούν. Ξέρω το παράδειγμα που θέτει αυτό και είμαι βαθιά απογοητευμένος με τον εαυτό μου.

Δεν πρόκειται να βρω δικαιολογίες, αλλά θέλω να δώσω μια εικόνα για το πού βρισκόμουν. Τα τελευταία δύο χρόνια τραυματισμών με έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το σώμα μου δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που περιμένει το μυαλό μου και η αποδοχή του τέλους της καριέρας μου ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόμουν ποτέ.

Πάντα έλεγα ότι δεν επέλεξα εγώ το τένις – το τένις διάλεξε εμένα. Αλλά το να αφήσω πίσω μου κάτι που ήταν όλη μου η ζωή είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Κατά καιρούς ένιωθα αβοήθητος και μόνος.

Τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί αυτό που έκανα.

Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι αυτό με αφύπνισε. Για τις επόμενες 28 ημέρες, θα απομακρυνθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή, ενώ θα επικεντρωθώ στο να γίνω καλύτερος.

Θα ζητούσα από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητά μου εκείνη την περίοδο και, το πιο σημαντικό, την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου.

Λυπάμαι. Θα κάνω ότι χρειάζεται και θα γυρίσω πίσω καλύτερος.

Νικ».