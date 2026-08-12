Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ο Κώστας Δρακούλας, γνωστός στο κοινό ως «Θηρίο».

Αυτή τη φορά, ωστόσο, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στη Μύκονο, όπου βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Γλυκερία Αναστάση, και την κόρη τους.

Η οικογένεια επέλεξε το νησί των Ανέμων για λίγες ημέρες ξεκούρασης, περνώντας χρόνο μαζί και κάνοντας βόλτες στα γραφικά σημεία της Μυκόνου.

Η Γλυκερία Αναστάση μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την οικογενειακή τους απόδραση, δίνοντας μια μικρή εικόνα από τις στιγμές που πέρασαν στο νησί.

Τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους και να απέχει από τη συχνή δημοσιότητα.

Η καθημερινότητά του πλέον κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με την περίοδο που βρισκόταν ενεργά στον χώρο της μουσικής, με τις δημόσιες εμφανίσεις του να είναι πλέον αρκετά περιορισμένες.

View this post on Instagram A post shared by Glykeria Anastasi (@glykeria_anastasi)

View this post on Instagram A post shared by Glykeria Anastasi (@glykeria_anastasi)

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