Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Θλίψη για τη Lady Gaga, καθώς η αγαπημένη της γιαγιά, Angelina Calderone Germanotta, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.

Η Angelina, μητέρα του πατέρα της τραγουδίστριας, Joe Germanotta, απεβίωσε στις 12 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από τα 95α γενέθλιά της και η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου στο Pompton Plains, στο New Jersey.

Η σχέση της Lady Gaga με τη γιαγιά της ήταν ιδιαίτερα στενή. Το πλήρες όνομα της τραγουδίστριας, Stefani Joanne Angelina Germanotta, φέρει τιμητικά το όνομα της Angelina, αναδεικνύοντας τη σύνδεση με την οικογενειακή της κληρονομιά και τις ιταλικές της ρίζες.

Η Angelina είχε μιλήσει δημόσια για τη στήριξή της προς την εγγονή της και το 2021, μετά την ένοπλη επίθεση κατά των δύο γαλλικών μπουλντόγκ της Gaga στο Hollywood, είχε δηλώσει στην New York Daily News: «Ζούμε σε έναν σκληρό κόσμο. Η οικογένεια είναι συντετριμμένη και ελπίζω τα σκυλάκια να βρεθούν ασφαλή».

Μέχρι στιγμής, η Lady Gaga δεν έχει κάνει δημόσια δήλωση για τον θάνατο της γιαγιάς της, κρατώντας την προσωπική της θλίψη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Govastiletto.gr – Lady Gaga: Στο Μιλάνο με τα πιο εκκεντρικά παπούτσια της χρονιάς