Βαρύ πένθος στον κόσμο της μόδας σκόρπισε η είδηση της απώλειας του Paolo Bulgari, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών.

Τον θάνατό του έκανε γνωστό η οικογένειά του, αποχαιρετώντας τον με μια συγκινητική ανακοίνωση στην οποία εξήρε τόσο τον χαρακτήρα όσο και τη σπουδαία επιχειρηματική του πορεία.

«Χάνουμε μια εξαιρετική προσωπικότητα, έναν άνθρωπο με βαθιά ανθρωπιά και το ταλέντο ενός επιχειρηματία που αγάπησε την Ιταλία και υπήρξε πρεσβευτής της σε ολόκληρο τον κόσμο. Φεύγει από τη ζωή ο μεγαλύτερος κοσμηματοπώλης της εποχής μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένειά του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στη Βασιλική της Santa Croce in Gerusalemme στη Ρώμη, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Il Messaggero.

Ποιος ήταν ο Paolo Bulgari

Ο Paolo Bulgari υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο της διεθνούς κοσμηματοποιίας, καθώς συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία και την παγκόσμια καταξίωση του εμβληματικού οίκου Bulgari.

Ήταν εγγονός του Έλληνα, Σωτήριου Βούλγαρη (Sotirio Bulgari), ο οποίος καταγόταν από τους Καλαρρύτες Ιωαννίνων και ίδρυσε τον ιστορικό οίκο κοσμημάτων στη Ρώμη το 1884.

Μεγαλώνοντας μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση, ο Paolo Bulgari ακολούθησε τα βήματα των προγόνων του και αφιερώθηκε στον κόσμο της υψηλής κοσμηματοποιίας. Μαζί με τον αδελφό του Nicola Bulgari, συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη και τη διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας, αναλαμβάνοντας σημαντικές διοικητικές θέσεις και διατελώντας πρόεδρος του οίκου.

Υπό την καθοδήγηση της οικογένειας Bulgari, το brand εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα παγκοσμίως στον χώρο της πολυτέλειας.

Το 2011, η οικογένεια Bulgari προχώρησε στην πώληση του οίκου στον γαλλικό όμιλο LVMH, σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο της πολυτέλειας.

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