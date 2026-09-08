Ξεχωριστή ήταν η 7η Σεπτεμβρίου για τον Θοδωρή Αθερίδη, καθώς συμπληρώθηκαν 27 χρόνια από την ημέρα που πήρε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής του.

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1997, ο ηθοποιός αποφάσισε να αφήσει οριστικά πίσω του το αλκοόλ, έχοντας μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη δύσκολη σχέση που είχε αναπτύξει μαζί του και τον εθισμό που αντιμετώπισε.

Με αφορμή αυτή την προσωπική επέτειο, ο Θοδωρής Αθερίδης έκανε μια λιτή, αλλά ιδιαίτερα συμβολική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram. «27 χρόνια νηφάλιος», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας τα λόγια του με το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής».

Ο ίδιος έχει αναφερθεί στο παρελθόν με ειλικρίνεια στην περίοδο της εξάρτησής του, εξηγώντας πως η πρώτη φορά που μίλησε δημόσια για τον εθισμό του δεν είχε ως αρχικό στόχο να βοηθήσει κάποιον άλλον.

Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του το 2023, θέλησε ουσιαστικά να δεσμεύσει τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς πίστευε ότι από τη στιγμή που ο κόσμος γνώριζε την κατάστασή του, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να επιστρέψει στο αλκοόλ.

Μιλώντας για την απόφαση που τελικά τον οδήγησε στην απεξάρτηση, ο Θοδωρής Αθερίδης έχει παραδεχτεί πως καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο φόβος ότι το αλκοόλ θα μπορούσε να του κοστίσει τη ζωή. Αυτός ο φόβος ήταν, όπως έχει πει, που τον έκανε να πάρει τη μεγάλη απόφαση και να αλλάξει πορεία.

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