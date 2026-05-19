Καλεσμένος στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου ο Θοδωρής Αθερίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή για τον χωρισμό του από την Σμαράγδα Καρύδη, μετά από μια μακροχρόνια σχέση.

«Είμαι πολύ καλός στο να κάνω σχέσεις, δεν είμαι καλός στο να χωρίζω. Δεν μπορώ να κοιτάξω κάποιον στα μάτια και να του πω χωρίζουμε», είπε αρχικά ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη “χωρίζουμε” εγώ με τη Σμαράγδα και δεν έχω χωρίσει με κανένα άνθρωπο στη ζωή μου, είναι γνωστό πως δεν είχα πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα μου. Ξέρεις πόσα πράγματα κουβαλά η Σμαράγδα που είναι Θοδωρής και πόσα εγώ που είμαι Σμαράγδα;» πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Με τη Σμαράγδα και βγαίνουμε και κάνουμε και γιορτές μαζί. Δεν θα χωρίσω ποτέ με τη Σμαράγδα. Δεν θα μπορούσα να πληγώσω τη Σμαράγδα κι ούτε εκείνη εμένα (…) Με την Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω χωρίσει ούτε με πεθαμένους. Εγώ στους πεθαμένους μιλάω κάθε βράδυ», κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης καλεσμένος στη late night εκπομπή του ANT1.

Οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστές πορείες μετά από 23 χρόνια σχέσης τον Οκτώβριο του 2025. Μάλιστα, η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε στα μέσα του ίδιου μήνα στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, στην οποία ο Θοδωρής Αθερίδης πρωταγωνιστούσε.

govastiletto.gr – Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τον χωρισμό-βόμβα