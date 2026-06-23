Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την κόρη του, Φωτεινή, αποκαλύπτοντας πως παρότι ο ίδιος της προτείνει συνεχώς να συνεργαστούν επαγγελματικά, εκείνη αρνείται σταθερά.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην παράσταση «Μπα-Μπαμπά», την οποία είχε γράψει η κόρη του και στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο ίδιος, σημειώνοντας πως η συνεργασία τους ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία.

Όπως είπε, υπήρχε μεγάλη δημιουργικότητα, αλλά και ένταση, καθώς η Φωτεινή είχε τον απόλυτο έλεγχο της παράστασης και δεν του άφηνε πολλά περιθώρια να παρεμβαίνει, κάτι που ο ίδιος περιγράφει με χιούμορ και αγάπη.

Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Αθερίδης αποκάλυψε ότι του αρέσει η ιδέα να ξαναβρεθούν στη σκηνή, όμως η κόρη του δεν δείχνει θετική σε νέες συνεργασίες.

Με ειλικρίνεια ανέφερε πως η Φωτεινή Αθερίδου είναι «δύσκολη» κυρίως μαζί του, ενώ με τους υπόλοιπους συνεργάτες της είναι πιο ευέλικτη, τονίζοντας όμως ότι αυτό είναι κάτι που έχουν διαμορφώσει οι ίδιοι μέσα στην οικογένεια και δεν της το χρεώνει.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός υπογράμμισε πως η σχέση τους παραμένει πολύ καλή και πως, ακόμη κι αν ο ίδιος θα ήθελε να συνεργαστούν ξανά, σέβεται απόλυτα τις επιλογές της κόρης του.

Govastiletto.gr – Θοδωρής Αθερίδης: «Δεν θα χωρίσω ποτέ με τη Σμαράγδα. Δεν θα μπορούσα να την πληγώσω»