Τη δική του απάντηση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή του για τη γιατρό της Καρνεάδου έδωσε ο Θοδωρής Αθερίδης, μέσα από ανάρτηση στο Facebook.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως η αναφορά του στην ενσυναίσθηση συνδέεται με την προετοιμασία του για τη σειρά «Το Δίχτυ» και μια συζήτηση που είχε με έμπειρους αστυνομικούς ανακριτές σχετικά με την ψυχολογία των εγκληματιών.

Η συζήτηση με τους ανακριτές

Όπως περιέγραψε, πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, ο σκηνοθέτης Μανούσος είχε οργανώσει ένα γεύμα γνωριμίας ανάμεσα στους ηθοποιούς και υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας.

Στόχος ήταν οι ηθοποιοί να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο σκέψης και τη μεθοδολογία των αστυνομικών.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μας είπανε, παρά μόνο η ενσυναίσθηση. Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις», ανέφερε ο Θοδωρής Αθερίδης, εξηγώντας πως στη συζήτηση εξετάστηκαν γνωστές υποθέσεις εγκλημάτων, μεταξύ άλλων του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, της Ρούλας Πισπιρίγκου και της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Ο ηθοποιός σημείωσε ότι η ενσυναίσθηση αποτελεί μέρος της δουλειάς των ανακριτών και διδάσκεται σε αστυνομικές σχολές, ενώ ο Μανούσος ήθελε οι συντελεστές της σειράς να προσεγγίσουν τους ρόλους τους και μέσα από την έρευνα, πέρα από το ταλέντο τους.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Θοδωρής Αθερίδης διευκρίνισε ότι αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις για να εξηγήσει το πλαίσιο της συζήτησης και τον τρόπο με τον οποίο οι ηθοποιοί προσπάθησαν να μπουν στη θέση των προσώπων που μελετούσαν.

«Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς, προκάλεσα άθελά μου φασαρία!», έγραψε.

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