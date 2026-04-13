Ο Θοδωρής Αθερίδης μοιράστηκε μια κοινή φωτογραφία με τη Σμαράγδα Καρύδη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας πως οι δυο τους διατηρούν άψογες σχέσεις.

Παρά τον χωρισμό τους, που έγινε γνωστός στα τέλη του 2025 έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας, οι δύο ηθοποιοί συνεχίζουν να έχουν επαφή και να περνούν χρόνο μαζί.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, ο Θοδωρής Αθερίδης ποζάρει χαμογελαστός μπροστά από τη Σμαράγδα Καρύδη, η οποία βρίσκεται ξαπλωμένη, με τους δυο τους να δείχνουν χαλαροί και οικείοι μπροστά στον φακό.

Αξίζει να σημειωθεί πως κανείς από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον χωρισμό τους μέχρι σήμερα. Μάλιστα, σε πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνισή του, ο ηθοποιός απέφυγε να σχολιάσει την προσωπική του ζωή, αποχωρώντας εμφανώς ενοχλημένος από σχετική ερώτηση.

