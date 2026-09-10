Ο Θοδωρής Φέρρης αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη συναυλία του στη Λάρισα, μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, όμως ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω Instagram ότι η συναυλία μεταφέρεται για τις 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, την AEL FC Arena.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.

Παράλληλα, ο Θοδωρής Φέρρης θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από ανακοπή.

«Φίλοι μου καλοί, η προγραμματισμένη συναυλία μας αύριο 10/9 στη Λάρισα, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 24/9 στην ίδια τοποθεσία (AEL FC Arena). Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο», έγραψε στην ανάρτησή του.

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