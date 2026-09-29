Σε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ANT1 προχώρησε ο Θοδωρής Φέρρης, αναφερόμενος στην επαγγελματική επιτυχία που σημειώνει τα τελευταία χρόνια αλλά και στα βίντεό του που γίνονται συχνά viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη της προσέλευσης του κόσμου που τον ακολουθεί πιστά στις ζωντανές του εμφανίσεις.

«Νιώθω ευλογημένος που έρχεται τόσος κόσμος να με δει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και νιώθω υπέροχα. Με συμπαθεί ο κόσμος και με κάνει viral στο Tik Tok», ανέφερε ο Θοδωρής Φέρρης.

Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής απάντησε για την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κρήτη όταν μέθυσε πάνω στη σκηνή. «Ήμουν στην Κρήτη, έχω φίλους εκεί και μου δίνανε να πιω», είπε ο Θοδωρής Φέρρης.

Ο Θοδωρής Φέρρης είχε γίνει viral στα τέλη Ιουλίου, μετά τη συναυλία του στα Χανιά, όταν παρασύρθηκε από τα κεράσματα και τις παραδοσιακές κρητικές «κούπες» που του πρόσφερε το κοινό.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε επί σκηνής, με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, ότι είχε μεθύσει, ενώ σε ορισμένες στιγμές ξεσπούσε σε γέλια και δυσκολευόταν να συνεχίσει το τραγούδι. «Μέθυσα, ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν», είχε σχολιάσει, ζητώντας μάλιστα από όσους τον κατέγραφαν να είναι… επιεικείς μαζί του στο TikTok.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα στιγμιότυπα έκαναν μέσα σε λίγες ώρες τον γύρο των social media.

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